Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Зазулин: «Раз мы до этого оплошали в Кубке, надо исправлять ситуацию»

21 Февраля 2023 • 01:22 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
25.02 14:30

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин прокомментировал предстоящее кубковое противостояние между «сине-бело-голубыми» и ульяновской «Волгой».

Специалист выразил мнение о том, что в Ульяновск поедет основной состав команды с берегов Невы.

«Надо выигрывать – тем более, раз мы до этого оплошали в Кубке, надо исправлять ситуацию. Да даже если бы и не оплошали, всё равно поехал бы основной состав. Потому что лучше тренировки, чем игра, нет», - цитирует Зазулина «РБ Спорт».

За прямой трансляцией кубкового поединка между «Волгой» и «Зенитом» в ближайшую субботу вы сможете следить на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кубок России Волга Ульяновск Игорь Зазулин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
01:22 · Кубок России
Зазулин: «Раз мы до этого оплошали в Кубке, надо исправлять ситуацию»
01:14 · Кубок России
Зазулин: «Есть правила, мы должны играть в Ульяновске»
01:04 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Пиняев нестандартный и интересный игрок для нашего футбола»
00:55 · Кубок России
Терёхин – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Если будет мороз, то надо переносить»
00:47 · Кубок России
Терёхин: «Фаворитом матчей между «Локо» и «Спартаком» никого не вижу»
20 Февраля
23:45 · Кубок России
Радимов: «Спартак» — фаворит, у «Локомотива» новая команда»
23:29 · Кубок России
Шишкин – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Интересно, появится ли Дзюба в основном составе»
23:06 · Кубок России
Шитов рассказал о варианте с «Крыльями Советов»
22:52 · Кубок России
Наставник «Акрона» Калешин – о Кубке России: «Интересный турнир»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Бернард Бериша: «Мечтаю взять трофей с «Ахматом» до конца карьеры»
22:31 · Кубок России
Тихонов: «О Галактионове очень хорошо говорили в Нижнем Новгороде»
22:28 · Кубок России
Булыкин предсказал финалистов Кубка России
22:22 · Кубок России
Тихонов: «Дзюбе осталось только форму набрать»
22:13 · Кубок России
Тихонов: «Локомотив» через Кубок будет готовить себя к чемпионату»
21:38 · Кубок России
Агент Бальде: «Мороз и снег не повлияют на его игру»
Все новости