Зазулин: «Раз мы до этого оплошали в Кубке, надо исправлять ситуацию»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин прокомментировал предстоящее кубковое противостояние между «сине-бело-голубыми» и ульяновской «Волгой».

Специалист выразил мнение о том, что в Ульяновск поедет основной состав команды с берегов Невы.

«Надо выигрывать – тем более, раз мы до этого оплошали в Кубке, надо исправлять ситуацию. Да даже если бы и не оплошали, всё равно поехал бы основной состав. Потому что лучше тренировки, чем игра, нет», - цитирует Зазулина «РБ Спорт».

За прямой трансляцией кубкового поединка между «Волгой» и «Зенитом» в ближайшую субботу вы сможете следить на нашем сайте.