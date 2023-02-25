Боков: «Лёгкой прогулки в матче с «Волгой» «Зениту» точно ждать не стоит»

Экс-защитник «Зенита» Максим Боков высказался о предстоящем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором петербургская команда встретится с ульяновской «Волгой».

По мнению Бокова, «Зенит» победит, но лёгкой прогулки ему в этом матче ждать не стоит, так как газон не самого лучшего качества повысит шансы команды из Ульяновска, которая сейчас занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице Первой лиги.

«Зенит» победит, потому что скажется мастерство футболистов. Поле и погода немного уравняют шансы», — цитирует Бокова «Матч ТВ».

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 14:30 по московскому времени.