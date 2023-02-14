В «Волге» не уверены в месте проведения матча с «Зенитом»

Директор «Волги» из Ульяновска Михаил Наволокин прокомментировал текущую ситуацию, складывающуюся с местом проведения кубкового противостояния между его командой и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«У меня пока нет никакой информации, где пройдёт матч с «Зенитом». Ждём решения комиссии РФС», - цитирует Наволокина «Чемпионат».

Напомним, два дня назад футбольный деятель говорил о том, что окончательное решение по данному вопросу будет принято сегодня, 14 февраля.

Противостояние между ульяновской и петербургской командами состоится 25 февраля, стартовый свисток прозвучит в 14:30.