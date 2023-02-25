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Сенников: «Малком и Клаудиньо не особо и русские, раз не играли в 14-градусный мороз» эксклюзив

25 Февраля 2023 • 23:56 Комментировать (1)
Волга Ульяновск
0:3
Зенит
окончен

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что лидеры «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Делается это для того, чтобы Малком и Клаудиньо не считались легионерами. Я не думаю, что, если у них встанет выбор, играть за сборную России или Бразилии, они сделают выбор в нашу пользу. Честно, я не понимаю, зачем «Зенит» эти делает. Да и самих футболистов тоже не понимаю.

Кубковый матч показал, что не особо они и русские, раз не играли в 14-градусный мороз. Я думаю, что не было смысла что-то делать в плане паспортов. Если ты родился в Бразилии, то ты бразильцем и должен быть. Я как-то не понимаю этого. Я бы никогда не задумался о смене гражданства», - сказал Сенников.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Сенников Клаудиньо Малком Фелипе
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