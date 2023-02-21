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Кубок России

Полузащитник «Волги» Ефремов считает, что решение о проведении матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге было бы нечестным

21 Февраля 2023 • 09:39 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
25.02 14:30

Полузащитник «Волги» Дмитрий Ефремов поделился своим мнением о выборе места проведения матча с петербургским «Зенитом».

«Мне кажется, проводить матч в Петербурге или в другом городе, как предлагали, было нечестно по отношению к болельщикам «Волги». Когда мы дошли до этой стадии Кубка России, жители Ульяновска ждали в гости команду Премьер-лиги», - цитирует Ефремова «РБ Спорт».

Спортсмен также отметил, что для небольших российских клубов предыдущий формат проведения национального Кубка был куда более лучшим вариантом, так как в гости к ним в обязательном порядке приезжала команда из элитного российского дивизиона, что не могло не радовать местных любителей футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Труд Волга Ульяновск Болельщики Дмитрий Ефремов Газпром Арена
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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