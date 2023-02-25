Булыкин оценил расклад сил в матче «Волга» - «Зенит»

Экс-нападающий московского «Локомотива» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем поединке между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом» в Фонбет Кубке России.

В разговоре с корреспондентом Vprognoze.ru эксперт подчеркнул, что большое значение в этом матче будет играть качество поля. При этом, по его мнению, неблагоприятные погодные условия не должны помешать команде Сергей Семака одержать победу.

«Зенит» должен доказать, что они сильнее и выиграть этот матч. Я слабо верю, что «Волга» может как-то выиграть. «Зенит» всё равно на три головы выше и должен побежать», - сказал Булыкин.

Матч пройдет 25 февраля и начнется в 14:30 мск.