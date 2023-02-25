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Булыкин оценил расклад сил в матче «Волга» - «Зенит»

25 Февраля 2023 • 12:42 Комментировать
Волга Ульяновск
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Зенит
1 15.00 X 6.20 2 1.22
Через 1 ч. 18 мин.

Экс-нападающий московского «Локомотива» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем поединке между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом» в Фонбет Кубке России.

В разговоре с корреспондентом Vprognoze.ru эксперт подчеркнул, что большое значение в этом матче будет играть качество поля. При этом, по его мнению, неблагоприятные погодные условия не должны помешать команде Сергей Семака одержать победу.

«Зенит» должен доказать, что они сильнее и выиграть этот матч. Я слабо верю, что «Волга» может как-то выиграть. «Зенит» всё равно на три головы выше и должен побежать», - сказал Булыкин.

Матч пройдет 25 февраля и начнется в 14:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин Волга Ульяновск
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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