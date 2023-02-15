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Кубок России

Бышовец: Победитель в матче «Волга» - «Зенит» очевиден

15 Февраля 2023 • 17:31 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
25.02 14:30

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России между «Волгой» и «Зенитом». Ранее стало известно, что встреча пройдет в Ульяновске.

«Вряд ли «Волга» будет иметь необходимые условия, чтобы проводить матч 25 февраля. Да, сейчас все в порядке согласно оценке комиссии. Но за это время еще многое может поменяться. Прежде всего, климатические условия», — приводит слова Бышовца Metaratings.

По мнению эксперта, победитель в этом матче очевиден при любой погоде, но это повод, чтобы задуматься о переходе на систему «весна-осень».

«Волга» примет на своем поле «Зенит» 25 февраля, начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец Волга Ульяновск
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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