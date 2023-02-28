​Инцидент с брошенным в Вендела бананом рассмотрят в пятницу

Кубковый матч между ульяновской «Волгой» и питерским «Зенитом» запомнился неприятным инцидентом. Когда полузащитник «сине-бело-голубых» Маркус Вендел уходил с поля на скамейку запасных, в его направлении с трибуны был брошен банан.

Этот инцидент будет рассматривать Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Заседание пройдёт в пятницу, 3 марта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Волгу» на выезде со счётом 3:0. Теперь команда Сергея Семака ждёт следующего соперника в нижней части турнирной сетки Кубка России. Им точно будет клуб Премьер-лиги.