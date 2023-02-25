​Червиченко – о брошенном в Вендела банане: «Нужно поймать дебила и дать конкретный срок»

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», высказался об инциденте с брошенным бананом в направлении полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела. Фрукт в бразильского футболиста полетел с трибуны с фанатами «Волги».

Червиченко считает, что хулигана нужно идентифицировать и строго наказать.

«Нужно поймать дебила, который бросил банан. Тем более не так много зрителей было на стадионе, так что особого труда это не составит. Поймать, дать конкретный срок, а это значит - загубить всю дальнейшую жизненную карьеру. И на опыте этого придурка остальным тоже будет неповадно кидаться бананами», - высказался Червиченко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» разгромил «Волгу» в Ульяновске со счётом 3:0 и продолжил турнирный путь в Фонбет Кубке России. На следующей стадии команда Сергея Семака будет играть с кем-то из проигравших в верхней части турнирной сетки.