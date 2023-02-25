​Гладилин – о броске банана в Вендела: «Это могло быть провокацией»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался по поводу случившегося в Ульяновске. Напомним, что фанат местной «Волги» бросил фанат в направлении полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела, когда тот шёл к скамейке после замены в кубковом матче.

«К ребятам все хорошо относятся у нас, особенно к бразильцам. Какой-то негодяй если нашёлся, это не значит, что все ульяновские болельщики такие. Это могло быть провокацией. Ситуация непростая и то, что бразильцы принимают гражданство – хорошая тема», - сказал Гладилин, чьи слова приводит Vprognoze.

Информация о броске банана в направлении Маркуса Вендела была внесена в протокол матча. Теперь инцидент будет рассматривать Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Ранее сообщалось, с каким наказанием может столкнуться «Волга» за проявление расизма её болельщиком.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Волгу» в Ульяновске со счётом 3:0.