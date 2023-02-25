Директор «Волги» прокомментировал инцидент с Венделом

Директор «Волги» Михаил Наволокин высказался об инциденте с игроком «Зенита» Венделом в недавней встрече Фонбет Кубка России.

«Будем разбираться в этом, поднимать видеозаписи и искать того, кто это сделал. Конечно, печально и позорно, что такие вещи происходят», — заявил функционер коллектива Первой лиги в интервью «Чемпионату». По его словам, клуб будет заниматься поиском виновного в случившемся инциденте, отметив, что самого эпизода Михаил не видел.

Напомним, что неизвестный болельщик бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела в концовке игры, закончившейся со счётом 3:0 в пользу «сине-бело-голубых».