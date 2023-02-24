Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Данила Козлов и дальше будет тренироваться с основой»

24 Февраля 2023 • 22:53 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
1 16.00 X 7.00 2 1.19
Через 14 ч. 40 мин.

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу на сборах молодого воспитанника «сине-бело-голубых» Данилы Козлова. 24 февраля полузащитник полетел с основным составом в Ульяновск – завтра «Зенит» ожидает матч Кубка России против местной «Волги».

«Данила оставил приятное впечатление о себе, он и дальше будет с нами тренироваться. Будем давать ему время для того, чтобы он привыкал к нашим требованиям и прогрессировал. Надеюсь, его уровень не снизится», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Молодому россиянину всего 18 лет, в текущем сезоне за основную команду питерцев он ещё не выходил.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Данила Козлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
23:43 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Пример Малкома и Клаудиньо подтолкнёт других бразильцев»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян вершил бы историю в еврокубках»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал превосходство «Зенита» заслугой Семака 1
22:53 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Данила Козлов и дальше будет тренироваться с основой»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Сафонов не виноват ни в одном из трёх пропущенных голов»
22:19 · Россия. Премьер-лига
«Арис» и «Пафос» сыграли вничью, Кокорин отыграл все 90 минут
22:11 · Россия. Премьер-лига
«Кармиотисса» Александра Кержакова потерпела первое поражение
21:52 · Россия. Премьер-лига
Савичев рассказал о психологической проблеме игроков «Торпедо»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Семья Захаряна встретится с представителями «Галатасарая»
21:28 · Кубок России
Черников прокомментировал поражение от ЦСКА в Фонбет Кубке России
21:13 · Россия. Премьер-лига
Шмаров оценил возможность получения российского паспорта Промесом
21:06 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о достижении Акинфеева по «сухим матчам»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Черчесов оценил переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
20:58 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» одержал победу над лидером Первой лиги
20:36 · Россия. Премьер-лига
Черчесов дал совет Захаряну
Все новости
Рекомендуем