Семак: «Данила Козлов и дальше будет тренироваться с основой»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу на сборах молодого воспитанника «сине-бело-голубых» Данилы Козлова. 24 февраля полузащитник полетел с основным составом в Ульяновск – завтра «Зенит» ожидает матч Кубка России против местной «Волги».

«Данила оставил приятное впечатление о себе, он и дальше будет с нами тренироваться. Будем давать ему время для того, чтобы он привыкал к нашим требованиям и прогрессировал. Надеюсь, его уровень не снизится», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Молодому россиянину всего 18 лет, в текущем сезоне за основную команду питерцев он ещё не выходил.