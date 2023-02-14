СМИ: Матч «Волга» - «Зенит» состоится в Ульяновске

По информации издания «Улпресса», кубковое противостояние между «Волгой» и петербургским «Зенитом» состоится на домашнем стадионе принимающей команды в Ульяновске.

Ранее, на протяжении около одного месяца, в футбольном сообществе шли оживлённые дискуссии по поводу того, будет ли готов стадион в Ульяновске к приёму гостей из Северной столицы к дню проведения матча. Теперь, кажется, ответ на этот вопрос найден.

«С травой как-то справятся, но выращивать её зимой сложно. Возможно, будут подкрашивать – давний армейский способ», - цитирует «Улпресса» своего источника.

Дополнительно сообщается, что стоимость билетов на матч предварительно составит 1000 рублей.