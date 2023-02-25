​КДК РФС рассмотрит инцидент с бананом, брошенным в Вендела

В концовке субботнего кубкового матча между «Волгой» и «Зенитом» произошёл вопиющий инцидент. Один из фанатов ульяновской команды бросил банан в направлении Маркуса Вендела, когда тот после замены шёл на скамейку.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит скандальный инцидент с бананом. Информацию подтвердили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что «Зенит» разгромил «Волгу» на выезде со счётом 3:0 и пробился в следующий этап Фонбет Кубка России. Там подопечных Сергея Семака ждёт встреча с одной из команд, проигравших в верхней части турнирной сетки.