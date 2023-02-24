Игонин: «Зенит» и «Волга» будут играть на победу»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Волгой» из Ульяновска.

«Вчера были на футбольном поле, где пройдет матч. Убедились, что стадион прекрасный, он будет полностью забит болельщиками. Уверен, будет отличная атмосфера. Не говорим о том, что завтра будет играть только «Зенит». Обе команды будут играть на победу», — приводит слова Игонина официальный сайт Российского футбольного союза.

Матч «Волга» - «Зенит» состоится завтра, 25 февраля, начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.