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Кубок России

Аршавин: «Поле в Ульяновске идеальным не будет, но «Зениту» надо ехать и побеждать»

16 Февраля 2023 • 02:29 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
25.02 14:30

Бывший зенитовец, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин прокомментировал решение провести матч 1/8 финала Кубка России против ульяновской «Волги» в Ульяновске.

«Поле признали в пригодном состоянии. Конечно, оно идеальным не будет, но «Зениту» надо ехать и побеждать. У тебя только один шанс и ты должен использовать его», - цитирует Аршавина «Матч-ТВ».

Игра ульяновской «Волги» и «Зенита» состоится совсем скоро – 25 февраля. Старт игры – в 14:30 по Москве. Напомним, что ещё сезон назад «Волга» выступала в одной из групп второго дивизиона ФНЛ (ныне – Вторая лига). В текущем сезоне ульяновский клуб находится в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Волга Ульяновск
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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