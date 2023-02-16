Аршавин: «Поле в Ульяновске идеальным не будет, но «Зениту» надо ехать и побеждать»

Бывший зенитовец, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин прокомментировал решение провести матч 1/8 финала Кубка России против ульяновской «Волги» в Ульяновске.

«Поле признали в пригодном состоянии. Конечно, оно идеальным не будет, но «Зениту» надо ехать и побеждать. У тебя только один шанс и ты должен использовать его», - цитирует Аршавина «Матч-ТВ».

Игра ульяновской «Волги» и «Зенита» состоится совсем скоро – 25 февраля. Старт игры – в 14:30 по Москве. Напомним, что ещё сезон назад «Волга» выступала в одной из групп второго дивизиона ФНЛ (ныне – Вторая лига). В текущем сезоне ульяновский клуб находится в Первой лиге.