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Чемпионат Германии. Бундеслига

​6 звёзд «Баварии» поддерживают Тухеля

20 Февраля 2024 • 18:55 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Будущее Томаса Тухеля стало обсуждаемым после того, как «Бавария» потерпела поражения в трёх последних матчах. На фоне слухов Bild рассказывает о том, что в мюнхенской команде есть группа игроков, которая по-прежнему поддерживает Тухеля.

В этот список входят такие футболисты: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Гарри Кейн и Эрик Дайер.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч Бундеслиги команда Томаса Тухеля проведёт в субботу, 24 февраля, - против «РБ Лейпцига» на своём поле.

Стало известно, когда Зидан может возглавить «Баварию»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Тухель Эрик Дайер Гарри Кейн Лерой Сане Джамал Мусиала Рафаэл Геррейру ещё теги

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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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