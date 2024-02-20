​6 звёзд «Баварии» поддерживают Тухеля

Будущее Томаса Тухеля стало обсуждаемым после того, как «Бавария» потерпела поражения в трёх последних матчах. На фоне слухов Bild рассказывает о том, что в мюнхенской команде есть группа игроков, которая по-прежнему поддерживает Тухеля.

В этот список входят такие футболисты: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Гарри Кейн и Эрик Дайер.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч Бундеслиги команда Томаса Тухеля проведёт в субботу, 24 февраля, - против «РБ Лейпцига» на своём поле.

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