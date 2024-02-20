Гюндоган: «Удивительно, что у «Баварии» возникли такие трудности, Тухель — один из лучших тренеров Европы»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился мнением о проблемах «Баварии» в нынешнем сезоне.

Напомним, мюнхенцы проиграли три своих последних матча с общим счётом 2:7.

Гюндоган признался, что неудачи «Баварии», возглавляемой Томасом Тухелем, его удивляют.

«Удивительно, что у «Баварии» возникли такие трудности. Томас Тухель — один из лучших тренеров Европы. По опыту работы с ним в «Боруссии» я могу сказать о нём только хорошее. Он выдающийся тактик и очень честный открытый человек», — приводит слова Гюндогана DPA.

После 22 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. От лидирующего «Байера» команда Тухеля сейчас отстаёт на восемь баллов.