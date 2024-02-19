Тухель: «Если бы Кейн реализовал момент в первом тайме, результат матча с «Бохумом» был бы другим»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал плохую реализацию своей команды в матче с «Бохумом». Напомним, «красная машина» проиграла эту игру, из-за чего отставание от леверкузенского «Байера» в таблице Бундеслиги увеличилось до 8 очков.

«Мы создали возможности топ-уровня. Если бы Кейн реализовал момент в первом тайме, результат матча с «Бохумом» был бы другим. Он мог завершить атаку одним касанием, а не идти вперёд. Во втором тайме у нас был ещё один отличный момент, но его не реализовал Сане. После перерыва мы немного потеряли интенсивность. Команда играла иначе, в отличие от матчей с «Байером» и «Лацио». Мы не останавливались и продолжали атаковать», – сказал Тухель на пресс-конференции.