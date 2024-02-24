Тухель впервые обыграл «РБ Лейпциг» в качестве тренера «Баварии»

«Бавария» не без труда добыла победу в матче против «РБ Лейпцига» (2:1).

Мюнхенский коллектив вышел вперёд на 56-й минуте благодаря голу Гарри Кейна, однако уже на 70-й гости отыгрались усилиями Беньямина Шешко. Победный мяч в ворота «красных быков» забил всё тот же Кейн на 91-й минуте. Примечательно, что «Баварии» впервые удалось обыграть «РБ Лейпциг» под руководством Томаса Тухеля – потребовалось четыре попытки. В трёх предыдущих встречах «красная машина» дважды проиграла (0:3 и 1:3), ещё в одном случае команды расписали ничью (2:2).

Напомним, Томас Тухель покинет пост рулевого «Баварии» по окончании текущего сезона, о чём клуб уже объявил официально.