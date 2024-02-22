«Баварии» и «Ливерпулю» нужно заплатить 15-20 миллионов евро, чтобы заполучить Алонсо

Гонка за главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо находится в самом разгаре. В приглашении испанского специалиста заинтересованы два клуба, за которые Хаби выступал во время футбольной карьеры. Речь идёт о мюнхенской «Баварии» и о «Ливерпуле».

По информации от журналиста Кристофера Мичела, в контракте у Алонсо с «Байером» прописана сумма отступных, которая составляет 15-20 миллионов евро. Эта опция действует до конца мая.

Сообщается, что Алонсо в данный момент не хочет отвлекаться от чемпионской гонки в Бундеслиге, где его «Байер» опережает «Баварию» на 8 очков в турнирной таблице. Все переговоры пока ведёт агент Хаби.