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Сульшер будет готов возглавить «Баварию» на временной основе

22 Февраля 2024 • 12:00 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер будет готов возглавить мюнхенскую «Баварию» на временной основе, если клуб ещё до конца сезона решит расстаться с Томасом Тухелем.

Напомним, ранее «Бавария» объявила о расставании со своим тренером в конце сезона. Тем не менее, если результаты команды станут ещё хуже, «красная машина» отправит Тухеля в отставку раньше оговорённого срока.

Сульшер ранее почти три года возглавлял «Манчестер Юнайтед». Норвежец не выиграл во главе команды ни одного трофея, но зато однажды смог финишировать с манкунианцами на втором месте в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Уле Гуннар Сульшер

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