Сульшер будет готов возглавить «Баварию» на временной основе

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер будет готов возглавить мюнхенскую «Баварию» на временной основе, если клуб ещё до конца сезона решит расстаться с Томасом Тухелем.

Напомним, ранее «Бавария» объявила о расставании со своим тренером в конце сезона. Тем не менее, если результаты команды станут ещё хуже, «красная машина» отправит Тухеля в отставку раньше оговорённого срока.

Сульшер ранее почти три года возглавлял «Манчестер Юнайтед». Норвежец не выиграл во главе команды ни одного трофея, но зато однажды смог финишировать с манкунианцами на втором месте в Английской премьер-лиге.