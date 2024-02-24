Кейн повторил личный голевой рекорд

Форвард «Баварии» Гарри Кейн отметился дублем в матче против «РБ Лейпцига» (2:1).

Английский игрок открыл счёт на 56-й минуте субботнего поединка Бундеслиги, а в компенсированное время отличился вновь, принеся своей команде победу. Теперь в активе Кейна 17 забитых мячей в домашних матчах чемпионата – повторение личного рекорда, установленного во времена выступления в Премьер-лиге за «Тоттенхэм» (сезон-2016/17). В общей сложности 30-летний нападающий отличился 27 раз в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

Гарри Кейн перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» в августе прошлого года. Стоимость трансфера составила 95 млн евро.