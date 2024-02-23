​Тухель – о поражениях: «Если бы виноват был только тренер, я бы здесь сегодня не сидел»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал комментарий в преддверии матча Бундеслиги против «РБ Лейпцига». Как известно, в трёх предыдущих играх мюнхенцы проигрывали – «Байеру», «Лацио» и «Бохуму».

«Мы недовольны тем, как мы играем, и тремя недавними поражениями. Если бы виноват был только тренер, я бы здесь сегодня не сидел. Но я беру на себя ответственность. Наша игра и результаты не такие, на которые я рассчитывал», - сказал Тухель журналистам.

Матч чемпионата Германии между «Баварией» и «РБ Лейпцигом» стартует 24 февраля в 20:30 по московскому времени.

Напомним, что ранее «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля по завершению сезона.