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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» уже контактировала с представителями Алонсо, у клуба хорошие шансы на назначение испанца

21 Февраля 2024 • 14:21 Комментировать
Байер Л
...
Майнц
23.02 22:30

Мюнхенская «Бавария» уже выходила на связь с представителями главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, у «красной машины» хорошие шансы на назначение испанца, но Хаби также интересен «Ливерпулю».

Напомним, нынешний тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании сезона, о чём ранее клуб сообщил официально.

Алонсо в качестве футболиста выступал как за «Ливерпуль», так и за «Баварию». Свою первую в карьере Лигу чемпионов испанский полузащитник выиграл в составе английской команды.

«Байер» Алонсо за 12 матчей до конца розыгрыша Бундеслиги лидирует в таблице, опережая «Баварию» на 8 очков.

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