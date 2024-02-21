«Бавария» уже контактировала с представителями Алонсо, у клуба хорошие шансы на назначение испанца

Мюнхенская «Бавария» уже выходила на связь с представителями главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, у «красной машины» хорошие шансы на назначение испанца, но Хаби также интересен «Ливерпулю».

Напомним, нынешний тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании сезона, о чём ранее клуб сообщил официально.

Алонсо в качестве футболиста выступал как за «Ливерпуль», так и за «Баварию». Свою первую в карьере Лигу чемпионов испанский полузащитник выиграл в составе английской команды.

«Байер» Алонсо за 12 матчей до конца розыгрыша Бундеслиги лидирует в таблице, опережая «Баварию» на 8 очков.