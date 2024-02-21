Тухель покинет «Баварию» в конце сезона

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост по окончании сезона. Мюнхенский клуб официально объявил об этом на своём сайте.

Тухель был назначен на пост наставника «Баварии» в конце марта 2023 года, когда сменил Юлиана Нагельсманна. Бывший тренер «Челси» в прошлом сезоне с трудом смог выиграть для команды Бундеслигу, но сейчас дела мюнхенцев складываются не лучшим образом.

«Бавария» ещё осенью вылетела из Кубка Германии от команды, которая играет в третьем дивизионе страны. В чемпионате мюнхенцы отстают на 8 очков от лидирующего «Байера», а в Лиге чемпионов коллектив Тухеля проиграл римскому «Лацио» в первом матче ⅛ финала.