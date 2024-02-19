Брайан Сарагоса: «Не лучший результат, но я счастлив дебютировать за «Баварию»

Новичок мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса прокомментировал итоги своего дебютного матча за команду. Напомним, вчера испанец вышел на замену в игре чемпионата Германии с «Бохумом», которую «Бавария» проиграла со счётом 2:3.

«Не лучший результат, но я счастлив дебютировать за «Баварию». Не каждый день тебе приходится дебютировать за один из крупнейших клубов Европы, это большая честь. Сейчас наступило время продолжать работать и сконцентрироваться на матче с «РБ Лейпцигом» на следующей неделе», – написал Сарагоса в социальных сетях.

До перехода в «Баварию» Сарагоса выступал в Испании за «Гранаду». В первой половине сезона Брайан отметился 6 голами и 2 ассистами в Ла Лиге.