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​Стало известно, когда Зидан может возглавить «Баварию»

19 Февраля 2024 • 23:09 Комментировать

«Бавария» не планирует расставаться с Томасом Тухелем в ближайшее время, несмотря на поражения в трёх последних матчах. Как сообщает немецкий Sky, мюнхенский гранд хочет продолжить сотрудничество с Тухелем как минимум до конца нынешнего сезона.

В то же время отмечается, что у «Баварии» есть планы «Б» и «В» на будущее. В клубе действительно обсуждают кандидатуру Зинедина Зидана, но конкретики пока нет. При этом мюнхенцы ценят ауру и опыт француза.

Таким образом, если Зидан возглавит «Баварию», то это произойдёт не раньше ближайшего лета.

Напомним, что Зинедин Зидан не имеет тренерской работы после ухода из «Реала» по завершению сезона 2020/2021.

«Бавария» связалась с Зиданом


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Бавария Зинедин Зидан Томас Тухель ещё теги
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