Тухель прокомментировал свой уход из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал новость о том, что покинет свой пост по окончании сезона. Напомним, отставание мюнхенцев в Бундеслиге от лидирующего «Байера» на прошлых выходных выросло до 8 очков.

«Мы договорились, что прекратим наше сотрудничество по окончании этого сезона. А до тех пор мой тренерский штаб и я, конечно, продолжим делать всё возможное, чтобы обеспечить максимальный успех», – цитирует Тухеля официальный сайт «Баварии».

Томас ранее смог выиграть во главе «Баварии» один трофей – чемпионский титул Бундеслиги в прошлом сезоне. Тухеля в последнее время связывают с постом главного тренера в «Барселоне».