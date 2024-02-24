​«Бавария» объявила состав на битву с «РБ Лейпцигом»

В субботу вечером «Бавария» проведёт домашний матч чемпионата Германии против «РБ Лейпцига». Рулевой мюнхенцев Томас Тухель решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Нойер, де Лигт, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Дайер, Геррейру, Мюллер, Мусиала, Павлович.

Матч немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Бавария» проиграла три последних матча – «Байеру», «Лацио» и «Бохуму».