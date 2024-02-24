«Реал» без проблем согласует личный контракт с Дэвисом

Мадридский «Реал» готов удовлетворить финансовые требования левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. По информации от журналиста Керри Хау, финансовые условия не будут преградой для трансфера.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за 23-летнего канадца максимум 40-50 миллионов евро. «Королевский клуб» считает эту цену адекватной, учитывая что через полтора года у Дэвиса истекает контракт.

Альфонсо требовал у «Баварии» зарплату в размере 12 миллионов евро – это в два раза больше, чем футболист зарабатывает сейчас. В нынешнем сезоне Дэвис отметился одним голом и тремя результативными передачами.