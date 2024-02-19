Тель попал в сферу интересов очередного топ-клуба из АПЛ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель попал в сферу интересов ещё одной команды из Английской премьер-лиги. Ранее сообщалось, что 18-летнего француза хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Саймона Филлипса, лондонский «Челси» тоже добавил Теля в свой шорт-лист на ближайшее трансферное окно. Профиль француза идеально подходит под политику владельцев, которая заключается в приглашении самых перспективных молодых игроков планеты.

Напомним, агент Матиса ранее не стал отрицать, что его клиент вполне может покинуть «Баварию» ближайшим летом, если не получит от клуба определённых гарантий.