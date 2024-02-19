Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тель попал в сферу интересов очередного топ-клуба из АПЛ

19 Февраля 2024 • 15:30 Комментировать
Челси
0:0
Тоттенхэм
отменен

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель попал в сферу интересов ещё одной команды из Английской премьер-лиги. Ранее сообщалось, что 18-летнего француза хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Саймона Филлипса, лондонский «Челси» тоже добавил Теля в свой шорт-лист на ближайшее трансферное окно. Профиль француза идеально подходит под политику владельцев, которая заключается в приглашении самых перспективных молодых игроков планеты.

Напомним, агент Матиса ранее не стал отрицать, что его клиент вполне может покинуть «Баварию» ближайшим летом, если не получит от клуба определённых гарантий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Матис Тель трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Февраля
15:30
Тель попал в сферу интересов очередного топ-клуба из АПЛ
15:10
Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
11:58
Азар: «Свои лучшие годы в «Челси» я провёл под руководством Конте»
11:34
Азар: «У меня есть огромное уважение к Моуринью»
11:25
Азар: «Не думаю, что был бы другим игроком, если бы тяжело тренировался»
11:16
Азар: «Палмер – это топ-игрок»
10:43
Азар: «Мой сын Лео является болельщиком «Челси», у него есть футболка Нкунку»
10:38
Азар: «Я хочу, чтобы «Челси» был лучшим, но сейчас это очень сложно»
18 Февраля
13:57
Родри: «Челси» почти ничего не создал в первом тайме» 2
10:41
Каррагер: «Не припомню лучшего выступления в обороне в этом сезоне, чем у Дисаси против «Манчестер Сити»
10:34
Стерлинг: «Думаю, мы должны быть довольны одним очком в матче с «Манчестер Сити»
17 Февраля
11:20
Почеттино ответил, кто будет основным вратарём «Челси» после возвращения Санчеса
14 Февраля
16:19
Конте: «Мы могли доминировать с «Челси» в АПЛ, я хотел пригласить ван Дейка и Лукаку»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков ​«Барселона» выбрала нового тренера Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.02.24 в 23:00
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.07 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
16:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высоко оценил «Брентфорд»
16:23 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Тоттенхэм» играет недостаточно хорошо»
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Если бы мы обыграли «Челси» 3:0, желание выиграть следующий матч было бы таким же»
16:15 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался насчёт ожиданий от «Манчестер Сити»
16:10 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Мбаппе
16:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Тони — один из лучших футболистов, которых я видел
15:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я понимаю, почему люди сомневаются в «Манчестер Сити», но лично я всем доволен»
15:44 · Англия. Премьер-лига
Два футболиста «Манчестер Сити» пропустят матч с «Брентфордом»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Тель попал в сферу интересов очередного топ-клуба из АПЛ
15:24 · Англия. Премьер-лига
Невилл дал прогноз на финал Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем»
15:21 · Англия. Премьер-лига
​«Шеффилд Юнайтед» пропустил 5+ голов в шести из 28 игр сезона – столько же случаев было в 774 предыдущих играх
15:15 · Англия. Премьер-лига
Назначению де Дзерби в «Барселону» мешает одна проблема
15:10 · Англия. Премьер-лига
Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
14:58 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» выдвинет требование «Манчестер Юнайтед»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Мы с Гарначо и Рэшфордом хотим стать лучше»
Все новости
Рекомендуем