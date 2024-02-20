Тель назвал самого забавного игрока «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель назвал самого забавного игрока в своей команде. Выбор 18-летнего француза остановился на ветеране Томасе Мюллере. При этом Тель не стал объяснять, почему считает немца самым забавным в коллективе.

«Томас Мюллер. Он является легендой и обладает огромным опытом. У него всегда есть желание помочь партнёрам по команде и поддержать советом. Томас очень помог мне с интеграцией, а также помог улучшить движение на поле и подкорректировал принятие решений», – цитирует Теля издание Goal.

Недавно Мюллер продлил контракт с «Баварией» до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что Тель может покинуть команду в конце сезона и перебраться в АПЛ.