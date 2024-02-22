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В «Баварии» уверены, что смогут переманить Хаби Алонсо, но в «Байере» считают иначе

22 Февраля 2024 • 00:07 Комментировать
Байер Л
...
Майнц
23.02 22:30

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо может стать преемником Томаса Тухеля в «Баварии».

Нынешний главный тренер мюнхенцев освободит свой пост после завершения сезона. Согласно данным Bild, в «Баварии» уверены в своей способности переманить Хаби Алонсо из «Байера» грядущим летом, однако боссы леверкузенцев придерживаются обратного мнения – они считают, что специалист останется.

В контракте Хаби Алонсо не предусмотрен пункт отступных, позволяющий другим клубам «выкупить» его контракт, однако испанец имеет «джентльменское» соглашение с «Байером», позволяющее вести переговоры с «Баварией», «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», если те проявят интерес.

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