В «Баварии» уверены, что смогут переманить Хаби Алонсо, но в «Байере» считают иначе

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо может стать преемником Томаса Тухеля в «Баварии».

Нынешний главный тренер мюнхенцев освободит свой пост после завершения сезона. Согласно данным Bild, в «Баварии» уверены в своей способности переманить Хаби Алонсо из «Байера» грядущим летом, однако боссы леверкузенцев придерживаются обратного мнения – они считают, что специалист останется.

В контракте Хаби Алонсо не предусмотрен пункт отступных, позволяющий другим клубам «выкупить» его контракт, однако испанец имеет «джентльменское» соглашение с «Байером», позволяющее вести переговоры с «Баварией», «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», если те проявят интерес.