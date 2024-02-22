Алонсо: «Не думаю, что «Бавария» пытается навлечь давление на «Байер» слухами о моём назначении»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо рассказал, влияют ли на его команду слухи о возможном назначении в мюнхенскую «Баварию». Напомним, если верить ряду авторитетных источников, Алонсо является приоритетным кандидатом «Байера» на замену Томасу Тухелю, который уйдёт в конце сезона.

«Не думаю, что «Бавария» пытается навлечь давление на «Байер» слухами о моём назначении. Для меня это не проблема, мы не чувствуем сейчас какого-либо беспокойства. Команда полностью сфокусирована», – сказал Алонсо на пресс-конференции.

Отметим, что в кандидатуре Хаби также заинтересован английский «Ливерпуль».