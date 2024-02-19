Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель прокомментировал удаление Упамекано во втором матче подряд

19 Февраля 2024 • 10:25 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал удаление центрального защитника Дайо Упамекано во втором матче подряд. Напомним, сперва француз в середине недели получил красную карточку в игре с «Лацио» в Лиге чемпионов, а вчера удалился с поля в поединке с «Бохумом». Оба матча «Бавария» в итоге проиграла.

«Мы ещё не говорили с Дайо. Конечно, для него это очень горько. Мы хотели, чтобы Упамекано сыграл около 30 минут в матче с «Бохумом», но затем Мазрауи получил травму. Дайо остался единственным вариантом на позиции правого защитника. Он усложнил себе жизнь жёлтой карточкой, но затем был хорош и показал солидную игру. Когда Упамекано получил красную, он просто выпрыгнул вверх, а его рука раскинулась, но судья быстро назначил пенальти», – сказах Тухель на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Дайо Упамекано ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Февраля
10:25
Тухель прокомментировал удаление Упамекано во втором матче подряд
10:16
Брайан Сарагоса: «Не лучший результат, но я счастлив дебютировать за «Баварию»
01:10
В «Баварии» сомневаются в кандидатуре Флика
18 Февраля
22:20
Романо: «Будущее Тухеля решится в ближайшее время»
21:17
Директор «РБ Лейпцига»: «Хави Симонс вернётся в «ПСЖ» летом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18 ​«Барселона» выбрала нового тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
10:32 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Если бы Кейн реализовал момент в первом тайме, результат матча с «Бохумом» был бы другим»
10:25 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал удаление Упамекано во втором матче подряд
10:16 · Германия. Бундеслига
Брайан Сарагоса: «Не лучший результат, но я счастлив дебютировать за «Баварию»
09:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» проиграла 25% матчей при Тухеле
09:03 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос об отставке Тухеля
01:37 · Германия. Бундеслига
Тухель – о возможном увольнении: «Я чувствую поддержку» 1
01:10 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» сомневаются в кандидатуре Флика
00:42 · Германия. Бундеслига
«Бавария» проиграла три матча подряд впервые за девять лет
00:33 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал стычку своего ассистента с Киммихом
00:15 · Германия. Бундеслига
Киммих едва не подрался с помощником Тухеля после поражения от «Бохума»
18 Февраля
23:57 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Это не «Бавария»
23:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не уволит Тухеля
23:06 · Германия. Бундеслига
«Титул ещё не проигран»: Тухель считает, что способен изменить ситуацию в «Баварии»
22:57 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» ответил на вопрос об увольнении Тухеля
22:48 · Германия. Бундеслига
Тухель – о поражении от «Бохума»: «Мы доминировали, но всё было против нас»
Все новости
Рекомендуем