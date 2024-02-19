Тухель прокомментировал удаление Упамекано во втором матче подряд

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал удаление центрального защитника Дайо Упамекано во втором матче подряд. Напомним, сперва француз в середине недели получил красную карточку в игре с «Лацио» в Лиге чемпионов, а вчера удалился с поля в поединке с «Бохумом». Оба матча «Бавария» в итоге проиграла.

«Мы ещё не говорили с Дайо. Конечно, для него это очень горько. Мы хотели, чтобы Упамекано сыграл около 30 минут в матче с «Бохумом», но затем Мазрауи получил травму. Дайо остался единственным вариантом на позиции правого защитника. Он усложнил себе жизнь жёлтой карточкой, но затем был хорош и показал солидную игру. Когда Упамекано получил красную, он просто выпрыгнул вверх, а его рука раскинулась, но судья быстро назначил пенальти», – сказах Тухель на пресс-конференции.