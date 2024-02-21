Тухель знал, что покинет «Баварию» в конце сезона, поэтому и предложил свои услуги «Барселоне»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже несколько дней знал о том, что покинет команду по окончании сезона. По информации от журналиста Фернандо Поло, именно поэтому немец недавно предложил свои услуги каталонской «Барселоне».

Отметим, что Тухель хотел возглавить испанский клуб ещё до того, как получил предложение от «Баварии» в конце марта 2023 года. Томас находится в шорт-листе «Барселоны», но руководство ещё не приняло окончательное решение насчёт того, кто является приоритетным кандидатом на пост главного тренера.

Напомним, Тухель ранее выигрывал Лигу чемпионов во главе «Челси» в 2021 году.