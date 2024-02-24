Дайер – об уходе Тухеля: «Очень жаль, отличный тренер»

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер прокомментировал недавние известия об уходе Томаса Тухеля.

На днях «Бавария» официально объявила, что после завершения сезона в команде сменится тренер. Решение было принято по взаимному согласию с самим Тухелем после серии из трёх поражений. В субботу команда завершила череду неудач, обыграв «РБ Лейпциг» (2:1).

«Уход Тухеля очень разочаровывает. Он привёл меня сюда, у нас хорошие отношения. Очень жаль, ведь он отличный тренер. Мы недостаточно хорошо работали как команда в последние несколько недель – результаты не обманывают. Теперь нам нужно как можно лучше завершить сезон», – приводит журналист Керри Хау слова англичанина, пришедшего в «Баварию» в январе из «Тоттенхэма».