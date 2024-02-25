Фройнд ответил на вопрос об уходе Тухеля и возможном приходе Хаби Алонсо в «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался на тему тренерской должности в клубе.

По окончании сезона свой пост оставит Томас Тухель. Клубу ещё предстоит определиться с преемником нынешнего рулевого – одним из основных кандидатов считается Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер».

«Мне очень жаль, что всё так сложилось. Томас вложил много энергии в эту работу. Теперь нам предстоит хорошо поработать, чтобы провести три успешных совместных месяца до конца сезона.

Хаби Алонсо? Это не то, что стоит обсуждать сейчас», – приводит журналист Керри Хау ответ Фройнда.

Возглавляемый Алонсо «Байер» лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на восемь очков.