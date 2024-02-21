Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта»

Анонимній друг Зинедина Зидана в интервью Sport 1 прокомментировал слухи вокруг будущего французского специалиста.

«Зинедин считает, что «Бавария» чем-то похожа на «Реал» Мадрид. Это клуб с огромной историей и прекрасными условиями работы. Оба клуба имеют много общего в плане методов работы. «Бавария» всегда была темой для обсуждения, от которой Зидан никогда не отказывался. Он рассматривает варианты с «Ювентусом», «Баварией» и сборной Франции. В Англию Зинедин точно не хочет», – цитирует друга Зидана Sport 1.

Напомним, Зинедин остаётся без работы с лета 2021 года, когда покинул мадридский «Реал».