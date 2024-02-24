Дубль Кейна позволил «Баварии» дожать «РБ Лейпциг»

Попавшая в кризис «Бавария» в субботу рисковала дома потерять очки в игре с «РБ Лейпцигом». Уже на первых минутах Гарри Кейн бил головой в левый угол ворот, и голкипер перевел мяч в штангу. Лерой Сане получил мяч на ход из глубины поля, пробросил его мимо выскочившего вратаря, а с острого угла уже не удалось пробить. После перерыва атака «Баварии» левым краем поля, Джамал Мусиала сыграл на угол штрафной, а Гарри Кейн в итоге отправил мяч дальнюю часть ворот - 1:0. Беньямин Шешко убегал к воротам после ошибки защитника и в борьбе в упор нанес удар, кипер на месте. Дани Ольмо с левого угла штрафной прострелил в центр на Беньямина Шешко, тот пробил, и мяч от Леона Горецки срикошетил в другой угол - 1:1. В концовке Эрик Чупо-Мотинг зацепился за мяч впереди и выкатил под удар Кейну, который поразил правый угол ворот.

2:1, «Бавария» остается в восьми очках от «Байера», соперник - пятый.