Тухель не смог построить тесную связь с большинством игроков «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель за год работы не смог построить тесную связь с большинством футболистов команды. Как сообщает журналист Рафаэль Хонигштейн, атмосфера в раздевалке мюнхенского клуба оставляет желать лучшего.

По версии источника, Тухель неоднократно подвергал сомнению уровень некоторых футболистов. Ранее Томас отрицал подобные слухи на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» проиграла три матча подряд во всех турнирах. Мюнхенцы отстают в турнирной таблице Бундеслиги от лидирующего «Байера» на 8 очков. В этом розыгрыше чемпионата Германии осталось сыграть 12 матчей. Также «Бавария» недавно проиграла римскому «Лацио» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов (0:1).