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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель не смог построить тесную связь с большинством игроков «Баварии»

19 Февраля 2024 • 11:51 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель за год работы не смог построить тесную связь с большинством футболистов команды. Как сообщает журналист Рафаэль Хонигштейн, атмосфера в раздевалке мюнхенского клуба оставляет желать лучшего.

По версии источника, Тухель неоднократно подвергал сомнению уровень некоторых футболистов. Ранее Томас отрицал подобные слухи на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» проиграла три матча подряд во всех турнирах. Мюнхенцы отстают в турнирной таблице Бундеслиги от лидирующего «Байера» на 8 очков. В этом розыгрыше чемпионата Германии осталось сыграть 12 матчей. Также «Бавария» недавно проиграла римскому «Лацио» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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