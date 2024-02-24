«Бавария» впервые с 2011 года отстаёт в Бундеслиге более чем на 10 очков

Сегодня в 20:30 по московскому времени мюнхенская "Бавария" проведёт матч немецкой Бундеслиги против «РБ Лейпцига». Команда Томаса Тухеля подходит к этой встрече на фоне трёх поражений подряд во всех турнирах.

Сначала мюнхенцы проиграли в рамках чемпионата Германии леверкузенскому "Байеру" (0:3). Затем они уступили под эгидой Лиги чемпионов римскому "Лацио". После этого "Бавария" снова во внутреннем чемпионате отхватила поражение от "Бохума" (2:3).

Три поражения подряд накрыли «Баварию» впервые с 2015 года. А вчера «Байер», обыгравший «Майнц», обогнал её в таблице на 11 очков. Последний раз «Бавария» отставала от лидера Бундеслиги на двузначное количество баллов в сезоне-2010/2011.

Тогда мюнхенский клуб финишировал на третьем месте, набрав 65 очков. Победителем турнира стала дортмундская «Боруссия» с 75 баллами. Второе место занял «Байер», положивший себе в копилку 68 очков. По ходу того сезона отставание «Баварии» от первой строчки уходило за 10 очков.

За ходом матча «Бавария» – «РБ Лейпциг» можно будет наблюдать здесь.