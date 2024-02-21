Капитан «ПСЖ» Маркиньос интересен «Баварии» и клубам АПЛ

Центральный защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии» и клубов из Английской премьер-лиги. Об этом сообщает издание UOL Esporte.

Отмечается, что фаворитом в гонке за бразильца пока считается именно «Бавария», но неназванные клубы из Англии готовы вступить в гонку.

29-летний Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года, когда перешёл из итальянской «Ромы». Сейчас у футболиста далеко не лучшие отношения с главным тренером Луисом Энрике.

Контракт Маркиньоса с парижским клубом истекает летом 2028 года. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость бразильца в 60 миллионов евро.