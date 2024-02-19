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Тель: «Мане был для меня как старший брат»

19 Февраля 2024 • 18:34 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Вингер «Баварии» Матис Тель назвал имя лучшего футболиста, с которым играл в одной команде.

— Садио Мане. Он мне очень помог. После тренировок мы вместе ходили в спортзал, чтобы дополнительно тренироваться. Честно говоря, он был для меня как старший брат, — приводит слова Теля Goal.

Напомним, Мане выступал за «Баварию» с 2022 по 2023 год. На данный момент 31-летний футболист выступает за саудовский «Аль-Наср».

В текущем сезоне Тель принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и стал автором четырех голевых передач.

После 22 туров «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге, набрав 50 очков.
 

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Бавария Садио Мане Матис Тель Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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