Дризен – об уходе Тухеля: «В последних играх мы видели, что всё идёт не так»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен ответил на вопрос об уходе Томаса Тухеля после победы над «РБ Лейпцигом» (2:1).

Мюнхенский гранд добыл три очка во встрече Бундеслиги благодаря голу на 91-й минуте встречи, автором которого стал Гарри Кейн. Команде удалось прервать серию поражений, продлившуюся три матча.

«В последних нескольких играх мы видели, что всё идёт не так, что-то не работает, и поэтому мы приняли такое решение [об уходе Тухеля по окончании сезона]. Сейчас на игроках лежит такая же ответственность, как и на тренерском штабе», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Дризена.

Напомним, что о скором уходе Томаса Тухеля было объявлено официально ранее на этой неделе.