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Стало известно, сколько времени уйдёт на восстановление Мазрауи слухи

19 Февраля 2024 • 21:07 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Крайний защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи пропустит три недели из-за травмы. Об этом сообщает Bild.

Напомним, 26-летний марокканец получил повреждение в минувшем матче «Баварии» против «Бохума» в рамках 22-го тура чемпионата Германии.

По данным источника, у Мазрауи диагностировано перенапряжение мышц левого подколенного сухожилия.

В текущей кампании Мазрауи принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых стал автором четырех ассистов.

24 февраля «Бавария» примет на своем поле «РБ Лейпциг». Старт игры 23-го тура Бундеслиги запланирован на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Нуссер Мазрауи

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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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