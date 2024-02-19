Стало известно, сколько времени уйдёт на восстановление Мазрауи

Крайний защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи пропустит три недели из-за травмы. Об этом сообщает Bild.

Напомним, 26-летний марокканец получил повреждение в минувшем матче «Баварии» против «Бохума» в рамках 22-го тура чемпионата Германии.

По данным источника, у Мазрауи диагностировано перенапряжение мышц левого подколенного сухожилия.

В текущей кампании Мазрауи принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых стал автором четырех ассистов.

24 февраля «Бавария» примет на своем поле «РБ Лейпциг». Старт игры 23-го тура Бундеслиги запланирован на 20:30 по московскому времени.