Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано подорвал собственную репутацию неудачами в последних матчах.

Французский футболист был дважды удалён с поля в течение прошлой недели: сначала он получил прямую красную карточку в матче Лиги чемпионов против «Лацио», а спустя всего четыре дня схлопотал два предупреждения во встрече Бундеслиги с «Бохумом». Оба поединка завершились поражением «Баварии».

Как сообщает SportBild, будущее Упамекано в мюнхенском клубе находится под вопросом. Центрбек отметился грубыми ошибками в ключевых матчах, как и в прошлом сезоне, и теперь в «Баварии» сомневаются в его способностях.