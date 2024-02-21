Гендиректор «Баварии» Дризен прокомментировал уход Тухеля

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал новость о том, что главный тренер Томас Тухель оставит свой пост по окончании нынешнего сезона.

«В ходе открытого и доброго разговора мы пришли к решению обоюдно прекратить наше сотрудничество летом. Наша цель – провести спортивную перестройку с новым тренером в сезоне-2024/25. До тех пор каждый человек в клубе знает, что перед нами стоит задача добиться максимально возможного успеха в Лиге Чемпионов и Бундеслиге. Мы убеждены, что после поражения со счетом 0:1 в первом матче от «Лацио», мы выйдем в четвертьфинал в ответной игре на «Альянц Арене», – цитирует Дризена официальный сайт «Баварии».