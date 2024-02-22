Павлович был признан игроком месяца в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович был признан лучшим футболистом команды по итогам января. Об этом сообщает Bayern & Germany.

В прошлом месяце 19-летний хавбек провел три матча в рамках чемпионата Германии, в которых отметился одним забитым мячом.

После 22 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. На данный момент в активе команды 50 набранных очков.

В субботу, 24 февраля, подопечные Томаса Тухеля примут на своем поле «РБ Лейпциг» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.